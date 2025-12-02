Cégjegyzék
U.S. Chamber of Commerce Jogi Fizetések

Az átlagos Jogi teljes kompenzáció in United States a U.S. Chamber of Commerce cégnél $106K és $155K yearként között mozog. Tekintsd meg a U.S. Chamber of Commerce teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/2/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$122K - $139K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$106K$122K$139K$155K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a U.S. Chamber of Commerce?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Jogi pozícióra a U.S. Chamber of Commerce cégnél in United States évi $154,580 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A U.S. Chamber of Commerce cégnél a Jogi szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,110.

Egyéb források

