Uplift Education
    Uplift Education operates a network of 37 high-performing, tuition-free, public charter schools on 19 campuses serving 17,500 students in underserved areas across the Dallas/Fort Worth Metroplex.

    uplifteducation.org
    1996
    1,540
    $250M-$500M
