A medián Backend Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Upgrade cégnél összesen CA$178K yearként. Tekintsd meg a Upgrade teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/7/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Összesen évente
CA$178K
Szint
Senior
Alapbér
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Upgrade cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Backend Szoftvermérnök pozícióra a Upgrade cégnél in Canada évi CA$327,271 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Upgrade cégnél a Backend Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$177,673.

