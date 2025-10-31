Cégjegyzék
University of Melbourne
Itt dolgozik? Igényelje cégét
University of Melbourne Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Australia a University of Melbourne cégnél A$132K és A$184K yearként között mozog. Tekintsd meg a University of Melbourne teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

A$142K - A$166K
Australia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
A$132KA$142KA$166KA$184K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a University of Melbourne?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a University of Melbourne cégnél in Australia évi A$184,270 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A University of Melbourne cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$131,622.

