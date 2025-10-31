Cégjegyzék
University of Melbourne
University of Melbourne Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Australia csomag a University of Melbourne cégnél összesen A$102K yearként. Tekintsd meg a University of Melbourne teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Összesen évente
A$102K
Szint
A
Alapbér
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bónusz
A$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
2 Év
Mik a karrierszintek a University of Melbourne?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a University of Melbourne cégnél in Australia évi A$148,452 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A University of Melbourne cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$102,197.

