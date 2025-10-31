Cégjegyzék
University of Maryland
University of Maryland Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a University of Maryland cégnél összesen $128K yearként. Tekintsd meg a University of Maryland teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
University of Maryland
Software Engineer
Riverdale, MD
Összesen évente
$128K
Szint
L3
Alapbér
$128K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a University of Maryland cégnél in United States évi $150,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A University of Maryland cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $127,500.

Egyéb források