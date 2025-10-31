Cégjegyzék
University of Houston
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudományi vezető

  • Összes Adattudományi vezető fizetés

University of Houston Adattudományi vezető Fizetések

Az átlagos Adattudományi vezető teljes kompenzáció in United States a University of Houston cégnél $125K és $177K yearként között mozog. Tekintsd meg a University of Houston teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$141K - $161K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$125K$141K$161K$177K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Adattudományi vezető beküldésres itt: University of Houston van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Közreműködés
Mik a karrierszintek a University of Houston?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudományi vezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a University of Houston cégnél in United States évi $177,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A University of Houston cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $124,500.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a University of Houston cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Roblox
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Stripe
  • PayPal
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források