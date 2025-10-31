Cégjegyzék
University of Florida
University of Florida Informatikus (IT) Fizetések

A medián Informatikus (IT) kompenzációs csomag a University of Florida cégnél összesen $93K yearként. Tekintsd meg a University of Florida teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/31/2025

Medián fizetési csomag
company icon
University of Florida
System Admin/Programmer IV
Gainesville, FL
Összesen évente
$93K
Szint
4
Alapbér
$93K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a University of Florida?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Informatikus (IT) ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a University of Florida cégnél évi $117,627 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A University of Florida cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $93,000.

Egyéb források