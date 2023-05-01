Cégjegyzék
Univeris
Univeris Fizetések

A Univeris fizetése $64,457 éves teljes kompenzációtól egy Kiberbiztonsági elemző pozícióhoz az alsó végén $123,804-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog.

$160K

Szoftvermérnöki vezető
Median $124K
Szoftvermérnök
Median $97.7K
Kiberbiztonsági elemző
$64.5K

Megoldástervező
$122K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Univeris cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $123,804 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Univeris cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $110,031.

