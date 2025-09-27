Az átlagos Műszaki programvezető teljes kompenzáció in Pakistan a United Nations Development Programme cégnél PKR 5.09M és PKR 7.27M yearként között mozog. Tekintsd meg a United Nations Development Programme teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!