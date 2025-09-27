Cégjegyzék
United Nations Development Programme
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Műszaki programvezető

  • Összes Műszaki programvezető fizetés

United Nations Development Programme Műszaki programvezető Fizetések

Az átlagos Műszaki programvezető teljes kompenzáció in Pakistan a United Nations Development Programme cégnél PKR 5.09M és PKR 7.27M yearként között mozog. Tekintsd meg a United Nations Development Programme teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Műszaki programvezető beküldésres itt: United Nations Development Programme van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

PKR 44.94M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.


Közreműködés
Mik a karrierszintek a United Nations Development Programme?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Műszaki programvezető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Műszaki programvezető pozícióra a United Nations Development Programme cégnél in Pakistan évi PKR 7,265,022 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A United Nations Development Programme cégnél a Műszaki programvezető szerepkörre in Pakistan jelentett medián éves teljes kompenzáció PKR 5,091,725.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a United Nations Development Programme cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Netflix
  • Intuit
  • DoorDash
  • Stripe
  • Facebook
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források