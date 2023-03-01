Cégjegyzék
Unify Consulting Fizetések

A Unify Consulting fizetése $145,725 éves teljes kompenzációtól egy Marketing műveletek pozícióhoz az alsó végén $221,100-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Unify Consulting. Utoljára frissítve: 10/16/2025

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Üzleti elemző
$151K
Üzletfejlesztés
$153K
Marketing műveletek
$146K
Terméktervező
$172K
Megoldástervező
$221K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Unify Consulting cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $221,100 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Unify Consulting cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $161,500.

Egyéb források