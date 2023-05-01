Cégjegyzék
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Fizetések

A Underdog Fantasy fizetése $145,000 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $215,912-ig egy Terméktervező pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Underdog Fantasy. Utoljára frissítve: 10/12/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $145K
Terméktervező
Median $216K

UX Tervező

Toborzó
Median $183K

Termékmenedzser
$166K
Szoftvermérnöki vezető
$169K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Underdog Fantasy cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Underdog Fantasy adalah Terméktervező dengan total kompensasi tahunan $215,912. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Underdog Fantasy adalah $169,150.

