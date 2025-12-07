Cégjegyzék
Umpqua Bank
Umpqua Bank Adminisztratív asszisztens Fizetések

Az átlagos Adminisztratív asszisztens teljes kompenzáció in United States a Umpqua Bank cégnél $73.1K és $102K yearként között mozog. Tekintsd meg a Umpqua Bank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$79.2K - $92.1K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Umpqua Bank?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adminisztratív asszisztens pozícióra a Umpqua Bank cégnél in United States évi $102,399 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Umpqua Bank cégnél a Adminisztratív asszisztens szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $73,142.

