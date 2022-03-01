umlaut Fizetések

Cégjegyzék
A umlaut fizetése $43,418 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $98,505-ig egy Műszaki programvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a umlaut. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Ipari tervező
$53.7K
Informatikus (IT)
$53.2K
Szoftvermérnök
$43.4K

Műszaki programvezető
$98.5K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a umlaut cégnél: Műszaki programvezető at the Common Range Average level évi $98,505 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A umlaut cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $53,452.

