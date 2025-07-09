Cégjegyzék
Ujjivan Small Finance Bank
Ujjivan Small Finance Bank Fizetések

A Ujjivan Small Finance Bank fizetése $5,284 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálati műveletek pozícióhoz az alsó végén $49,563-ig egy Megoldástervező pozícióhoz a felső végén mozog.

$160K

Ügyfélszolgálati műveletek
$5.3K
Marketing
$17.1K
Megoldástervező
$49.6K

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Ujjivan Small Finance Bank cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $49,563 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ujjivan Small Finance Bank cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $17,134.

