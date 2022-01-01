Cégjegyzék
Udaan Fizetések

A Udaan fizetése $3,482 éves teljes kompenzációtól egy Könyvelő pozícióhoz az alsó végén $118,850-ig egy Üzletfejlesztés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Udaan. Utoljára frissítve: 9/12/2025

$160K

Szoftvermérnök
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adattudós
Median $60K
Szoftvermérnöki vezető
Median $75.3K

Termékmenedzser
Median $85.4K
Könyvelő
$3.5K
Üzleti elemző
$27.9K
Üzletfejlesztés
$119K
Adatelemző
$17.4K
Divatervező
$10.7K
Pénzügyi elemző
$38.8K
Emberi erőforrások
$33.6K
Jogi
$34.7K
Marketing
$59.6K
Terméktervező
$36.4K
Programvezető
$58.9K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Udaan cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Udaan cégnél: Üzletfejlesztés at the Common Range Average level évi $118,850 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Udaan cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $38,861.

Egyéb források