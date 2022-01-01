Cégjegyzék
Twilio
Twilio Fizetések

A Twilio fizetése $25,870 éves teljes kompenzációtól egy Emberi erőforrások pozícióhoz az alsó végén $623,924-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Twilio. Utoljára frissítve: 10/18/2025

Szoftvermérnök
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Termékmenedzser
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Szoftvermérnöki vezető
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Értékesítés
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Ügyfelek Vezetője

Terméktervező
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX Tervező

Toborzó
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Marketing
L3 $145K
L4 $241K
Adatelemző
Median $142K
Értékesítési mérnök
Median $256K
Adattudós
Median $303K
Pénzügyi elemző
Median $170K
Terméktervezési vezető
Median $225K
Programvezető
Median $189K
Üzleti elemző
Median $150K
Ügyfélszolgálat
Median $96K
Projektmenedzser
Median $248K
Könyvelő
$103K

Technical Accountant

Adminisztratív asszisztens
$175K
Üzleti műveletek
$272K
Üzleti műveletek vezető
$304K
Üzletfejlesztés
$246K
Vezérkari főnök
$195K
Ügyfélszolgálati műveletek
$220K
Ügyfél-sikeresség
$75.3K
Adattudományi vezető
$89.1K
Emberi erőforrások
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Jogi
$151K
Marketing műveletek
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Megoldástervező
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Műszaki programvezető
$179K
Műszaki író
$238K
UX kutató
$126K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Twilio cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Twilio cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Twilio cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Twilio cégnél: Szoftvermérnök at the IC6 level évi $623,924 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Twilio cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $220,710.

Egyéb források