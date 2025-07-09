Cégjegyzék
TripleTen
Itt dolgozik? Igényelje cégét

TripleTen Fizetések

A TripleTen fizetése $12,936 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $979,200-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a TripleTen. Utoljára frissítve: 9/13/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $96K

Full-Stack Szoftvermérnök

Ügyfélszolgálat
$12.9K
Grafikus tervező
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Terméktervező
$68.2K
Projektmenedzser
$28.9K
Szoftvermérnöki vezető
$979K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a TripleTen cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $979,200 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripleTen cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $63,736.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a TripleTen cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források