A medián Szoftvermérnök kompenzációs in China csomag a Trip.com cégnél összesen CN¥400K yearként. Tekintsd meg a Trip.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Összesen évente
CN¥400K
Szint
hidden
Alapbér
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bónusz
CN¥79.9K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Trip.com cégnél in China évi CN¥906,220 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Trip.com cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥372,642.

