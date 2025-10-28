Cégjegyzék
Trip.com Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in China csomag a Trip.com cégnél összesen CN¥758K yearként. Tekintsd meg a Trip.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Összesen évente
CN¥758K
Szint
L5
Alapbér
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bónusz
CN¥121K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Trip.com cégnél in China évi CN¥1,175,529 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Trip.com cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in China jelentett medián éves teljes kompenzáció CN¥541,157.

