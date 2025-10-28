Cégjegyzék
TripAdvisor UX kutató Fizetések

Az átlagos UX kutató teljes kompenzáció in Australia a TripAdvisor cégnél A$181K és A$247K yearként között mozog. Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

A$196K - A$232K
Australia
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
A$181KA$196KA$232KA$247K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy UX kutató pozícióra a TripAdvisor cégnél in Australia évi A$247,457 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripAdvisor cégnél a UX kutató szerepkörre in Australia jelentett medián éves teljes kompenzáció A$180,751.

