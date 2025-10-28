Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)