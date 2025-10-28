A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a TripAdvisor cégnél $133K yearként a SE1 szinthez és $321K yearként a PSE1 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $251K. Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SE1
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése