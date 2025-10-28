Cégjegyzék
TripAdvisor Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a TripAdvisor cégnél $133K yearként a SE1 szinthez és $321K yearként a PSE1 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $251K. Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SE1
Software Engineer 1(Belépő szint)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Befoglalt Munkakörök

Full-Stack szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a TripAdvisor cégnél in United States évi $320,567 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripAdvisor cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $205,000.

Egyéb források