TripAdvisor Marketing műveletvezető Fizetések

Az átlagos Marketing műveletvezető teljes kompenzáció in United States a TripAdvisor cégnél $99.2K és $142K yearként között mozog. Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$114K - $133K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$99.2K$114K$133K$142K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing műveletvezető pozícióra a TripAdvisor cégnél in United States évi $141,570 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripAdvisor cégnél a Marketing műveletvezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $99,220.

