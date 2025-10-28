Cégjegyzék
TripAdvisor
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adattudós

  • Összes Adattudós fizetés

TripAdvisor Adattudós Fizetések

Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹6.37M - ₹7.57M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹5.88M₹6.37M₹7.57M₹8.06M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 1 több Adattudós beküldésre itt: TripAdvisor van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adattudós ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a TripAdvisor cégnél in India évi ₹8,056,156 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripAdvisor cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,884,497.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a TripAdvisor cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források