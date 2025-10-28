Cégjegyzék
TripAdvisor
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Adatelemző

  • Összes Adatelemző fizetés

TripAdvisor Adatelemző Fizetések

Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£80K - £94.3K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£74.7K£80K£94.3K£104K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 1 több Adatelemző beküldésre itt: TripAdvisor van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+£43.4K
Robinhood logo
+£66.7K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.2K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Adatelemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adatelemző pozícióra a TripAdvisor cégnél in United Kingdom évi £104,054 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripAdvisor cégnél a Adatelemző szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £74,705.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a TripAdvisor cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Tesla
  • eBay
  • SoFi
  • Yelp
  • Etsy
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források