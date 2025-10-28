A Üzleti műveletek kompenzáció in United States a TripAdvisor cégnél összesen €54.6K yearként a SE2 szinthez. Tekintsd meg a TripAdvisor teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A TripAdvisor cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)