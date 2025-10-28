Cégjegyzék
TripActions Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Netherlands csomag a TripActions cégnél összesen €105K yearként. Tekintsd meg a TripActions teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
TripActions
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Összesen évente
€105K
Szint
L3
Alapbér
€105K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a TripActions?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a TripActions cégnél in Netherlands évi €173,525 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TripActions cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €95,994.

