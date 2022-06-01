Cégjegyzék
TravelPerk
TravelPerk Fizetések

A TravelPerk fizetése $51,178 éves teljes kompenzációtól egy Értékesítés pozícióhoz az alsó végén $152,176-ig egy Termékmenedzser pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a TravelPerk. Utoljára frissítve: 10/26/2025

Szoftvermérnök
Median $82.4K

Full-Stack Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $152K
Ügyfélszolgálati műveletek
$113K

Emberi erőforrások
$86.6K
Értékesítés
$51.2K
Szoftvermérnöki vezető
$97.2K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A TravelPerk cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a TravelPerk cégnél: Termékmenedzser évi $152,176 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TravelPerk cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $91,918.

