Cégkönyvtár
TOTVS
Itt dolgozik? Igényelje cégét

TOTVS Fizetések

TOTVS fizetési tartománya $10,894 teljes kompenzációban évente Termékvezető alsó végén $33,590 Értékesítés felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól TOTVS. Utoljára frissítve: 8/20/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $18.7K
Termékdizájner
$12.4K
Termékvezető
$10.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Értékesítés
$33.6K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

El rol con mayor salario reportado en TOTVS es Értékesítés at the Common Range Average level con una compensación total anual de $33,590. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en TOTVS es $15,557.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a TOTVS-nél

Kapcsolódó cégek

  • Square
  • Netflix
  • Lyft
  • Stripe
  • Google
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források