Torc Robotics Fizetések

Torc Robotics fizetési tartománya $18,814 teljes kompenzációban évente Hardvermérnök alsó végén $248,352 Épületgépészeti mérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Torc Robotics. Utoljára frissítve: 8/25/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $152K

Gépi tanulás mérnök

Termelési szoftverfejlesztő mérnök

Üzleti elemző
$185K
Ügyfélszolgálat
$51.6K

Adatelemző
$174K
Hardvermérnök
$18.8K
Gépészmérnök
$186K
Épületgépészeti mérnök
$248K
Termékvezető
$237K
Szoftverfejlesztési vezető
$137K
Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Torc Robotics-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

Torc Roboticsで報告された最高給の職種はÉpületgépészeti mérnök at the Common Range Average levelで、年間総報酬は$248,352です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
Torc Roboticsで報告された年間総報酬の中央値は$174,049です。

