Torc Robotics Fizetések

Torc Robotics fizetési tartománya $18,814 teljes kompenzációban évente Hardvermérnök alsó végén $248,352 Épületgépészeti mérnök felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Torc Robotics. Utoljára frissítve: 8/25/2025
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Torc Robotics-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:
25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)
25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)
25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)
25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)
