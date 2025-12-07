A Szoftvermérnök kompenzáció in Netherlands a TomTom cégnél €60.1K yearként a Software Engineer I szinthez és €116K yearként a Staff Software Engineer I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €72.7K. Tekintsd meg a TomTom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Befoglalt MunkakörökÚj Munkakör Beküldése
