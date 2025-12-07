Cégjegyzék
TomTom
A Szoftvermérnök kompenzáció in Netherlands a TomTom cégnél €60.1K yearként a Software Engineer I szinthez és €116K yearként a Staff Software Engineer I szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Netherlands csomag összesen €72.7K. Tekintsd meg a TomTom teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/7/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a TomTom?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a TomTom cégnél in Netherlands évi €116,421 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TomTom cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Netherlands jelentett medián éves teljes kompenzáció €72,666.

