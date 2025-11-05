Cégjegyzék
Tide
Tide Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Tide cégnél összesen ₹3.44M yearként. Tekintsd meg a Tide teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Tide
Analytics Engineer 3
Hyderabad, TS, India
Összesen évente
₹3.44M
Szint
L3
Alapbér
₹3.38M
Stock (/yr)
₹55.2K
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Tide?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tide cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Tide cégnél in India évi ₹4,852,399 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tide cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹3,388,029.

