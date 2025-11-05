Cégjegyzék
Tide Terméktervező Fizetések

Az átlagos Terméktervező teljes kompenzáció in United Kingdom a Tide cégnél £38.6K és £54.9K yearként között mozog. Tekintsd meg a Tide teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tide cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Terméktervező pozícióra a Tide cégnél in United Kingdom évi £54,933 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tide cégnél a Terméktervező szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £38,639.

