Cégjegyzék
Tide
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Pénzügyi elemző

  • Összes Pénzügyi elemző fizetés

Tide Pénzügyi elemző Fizetések

Az átlagos Pénzügyi elemző teljes kompenzáció in India a Tide cégnél ₹574K és ₹837K yearként között mozog. Tekintsd meg a Tide teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹659K - ₹752K
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹574K₹659K₹752K₹837K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Pénzügyi elemző beküldésres itt: Tide van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tide cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Pénzügyi elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Pénzügyi elemző pozícióra a Tide cégnél in India évi ₹836,648 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tide cégnél a Pénzügyi elemző szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹574,309.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Tide cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Uber
  • Netflix
  • Amazon
  • Roblox
  • Databricks
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források