Tide Adattudományi vezető Fizetések

Az átlagos Adattudományi vezető teljes kompenzáció in India a Tide cégnél ₹7.67M és ₹10.73M yearként között mozog. Tekintsd meg a Tide teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹8.3M - ₹9.65M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Tide cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudományi vezető pozícióra a Tide cégnél in India évi ₹10,732,501 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Tide cégnél a Adattudományi vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹7,666,072.

