A medián Termékmenedzser kompenzációs in India csomag a TIAA cégnél összesen ₹2.77M yearként. Tekintsd meg a TIAA teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
TIAA
Senior Associate
Pune, MH, India
Összesen évente
₹2.77M
Szint
Senior Associate
Alapbér
₹2.77M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a TIAA cégnél in India évi ₹5,579,011 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A TIAA cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,768,366.

