ThousandEyes Fizetések

A ThousandEyes fizetése $38,997 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélelégedettség pozícióhoz az alsó végén $673,891-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ThousandEyes. Utoljára frissítve: 11/16/2025
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
34%
ÉV 3
A ThousandEyes cégnél a Részvény/tőke juttatások 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (11.00% időszakonként)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (11.33% időszakonként)
