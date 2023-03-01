Cégjegyzék
ThousandEyes
ThousandEyes Fizetések

A ThousandEyes fizetése $38,997 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélelégedettség pozícióhoz az alsó végén $673,891-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ThousandEyes. Utoljára frissítve: 11/16/2025

Szoftvermérnök
Median $237K
Ügyfélelégedettség
$39K
Terméktervező
$279K

Termékmenedzser
$412K
Értékesítés
$674K
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

A ThousandEyes cégnél a Részvény/tőke juttatások 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (11.00% időszakonként)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (11.33% időszakonként)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ThousandEyes cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $673,891 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThousandEyes cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $279,098.

