ThoughtWorks
ThoughtWorks Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a ThoughtWorks cégnél ₹1.39M yearként a Consultant szinthez és ₹5.23M yearként a Lead Consultant szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.19M. Tekintsd meg a ThoughtWorks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Consultant
(Belépő szint)
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ThoughtWorks cégnél in India évi ₹5,231,315 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtWorks cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,853,300.

