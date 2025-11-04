A Szoftvermérnök kompenzáció in India a ThoughtWorks cégnél ₹1.39M yearként a Consultant szinthez és ₹5.23M yearként a Lead Consultant szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.19M. Tekintsd meg a ThoughtWorks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Consultant
₹1.39M
₹1.33M
₹10K
₹53.2K
Senior Consultant
₹2.23M
₹2.22M
₹0
₹14.6K
Lead Consultant
₹5.23M
₹5.15M
₹78.5K
₹0
Principal Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
