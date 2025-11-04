A Termékmenedzser kompenzáció in India a ThoughtWorks cégnél ₹2.78M yearként a Senior Product Manager szinthez és ₹7.17M yearként a Principal Product Manager szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹3.46M. Tekintsd meg a ThoughtWorks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Product Manager
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Product Manager
₹2.78M
₹2.78M
₹0
₹0
Lead Product Manager
₹5.2M
₹5.2M
₹0
₹0
Principal Product Manager
₹7.17M
₹6.72M
₹452K
₹0
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
