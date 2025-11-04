Cégjegyzék
ThoughtWorks
  • Fizetések
  • Üzleti elemző

  • Összes Üzleti elemző fizetés

ThoughtWorks Üzleti elemző Fizetések

A medián Üzleti elemző kompenzációs in India csomag a ThoughtWorks cégnél összesen ₹2.23M yearként. Tekintsd meg a ThoughtWorks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ThoughtWorks
Business Analyst
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹2.23M
Szint
Sr. Consultant
Alapbér
₹2.23M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a ThoughtWorks?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Üzleti elemző pozícióra a ThoughtWorks cégnél in India évi ₹5,592,600 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtWorks cégnél a Üzleti elemző szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,150,541.

