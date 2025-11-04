Cégjegyzék
ThoughtSpot
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Kiberbiztonsági elemző

  • Összes Kiberbiztonsági elemző fizetés

ThoughtSpot Kiberbiztonsági elemző Fizetések

Az átlagos Kiberbiztonsági elemző teljes kompenzáció a ThoughtSpot cégnél ₹7.93M és ₹11.11M yearként között mozog. Tekintsd meg a ThoughtSpot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹8.59M - ₹9.99M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹7.93M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Kiberbiztonsági elemző beküldésres itt: ThoughtSpot van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ThoughtSpot cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Kiberbiztonsági elemző ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a ThoughtSpot cégnél évi ₹11,108,090 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtSpot cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹7,934,350.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a ThoughtSpot cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források