Cégjegyzék
ThoughtSpot
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Vállalati fejlesztés

  • Összes Vállalati fejlesztés fizetés

ThoughtSpot Vállalati fejlesztés Fizetések

Az átlagos Vállalati fejlesztés teljes kompenzáció a ThoughtSpot cégnél $136K és $190K yearként között mozog. Tekintsd meg a ThoughtSpot teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$147K - $171K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$136K$147K$171K$190K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Csak még 3 több Vállalati fejlesztés beküldésres itt: ThoughtSpot van szükségünk a feloldáshoz!

Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!

💰 Összes megtekintése Fizetések

💪 Hozzájárulás Az ön fizetése

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ThoughtSpot cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Vállalati fejlesztés ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vállalati fejlesztés pozícióra a ThoughtSpot cégnél évi $190,400 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ThoughtSpot cégnél a Vállalati fejlesztés szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $136,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a ThoughtSpot cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források