A Technikai programmenedzser kompenzáció in United Kingdom a Thought Machine cégnél £77.8K yearként a IC2 szinthez és £140K yearként a IC3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £122K. Tekintsd meg a Thought Machine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
£140K
£122K
£12.3K
£5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)