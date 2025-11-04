Cégjegyzék
Thought Machine
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Technikai programmenedzser

  • Összes Technikai programmenedzser fizetés

Thought Machine Technikai programmenedzser Fizetések

A Technikai programmenedzser kompenzáció in United Kingdom a Thought Machine cégnél £77.8K yearként a IC2 szinthez és £140K yearként a IC3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £122K. Tekintsd meg a Thought Machine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.8K
£67.7K
£0
£10K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£122K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Megtekintés 1 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Technikai programmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Technikai programmenedzser pozícióra a Thought Machine cégnél in United Kingdom évi £167,392 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Thought Machine cégnél a Technikai programmenedzser szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £112,127.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Thought Machine cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források