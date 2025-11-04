Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United Kingdom csomag a Thought Machine cégnél összesen £181K yearként. Tekintsd meg a Thought Machine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Összesen évente
£181K
Szint
M3
Alapbér
£142K
Stock (/yr)
£28.9K
Bónusz
£9.6K
Cégnél töltött évek
5 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Thought Machine?
+£44.1K
+£44.1K
+£67.6K
+£67.6K
+£15.2K
+£15.2K
+£26.6K
+£26.6K
+£16.7K
+£16.7K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Thought Machine cégnél in United Kingdom évi £192,195 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Thought Machine cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £142,356.

