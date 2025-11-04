A Szoftvermérnök kompenzáció in United Kingdom a Thought Machine cégnél £58.9K yearként a IC1 szinthez és £131K yearként a IC3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United Kingdom csomag összesen £96.9K. Tekintsd meg a Thought Machine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
IC1
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
25%
ÉV 1
25%
ÉV 2
25%
ÉV 3
25%
ÉV 4
A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)
25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)
