Thought Machine Toborzó Fizetések

Az átlagos Toborzó teljes kompenzáció in United Kingdom a Thought Machine cégnél £56.6K és £77.2K yearként között mozog. Tekintsd meg a Thought Machine teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

£60.6K - £73.2K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
£56.6K£60.6K£73.2K£77.2K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Toborzó pozícióra a Thought Machine cégnél in United Kingdom évi £77,194 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Thought Machine cégnél a Toborzó szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £56,565.

