Thought Machine
Thought Machine Fizetések

A Thought Machine fizetése $77,555 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $237,936-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Thought Machine. Utoljára frissítve: 11/16/2025

Szoftvermérnök
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $238K
Technikai programmenedzser
Median $161K

Termékmenedzser
Median $110K
Ügyfélelégedettség
$182K
Toborzó
$88K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Thought Machine cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Thought Machine cégnél: Szoftvermérnöki vezető évi $237,936 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Thought Machine cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $145,990.

