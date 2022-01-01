Cégjegyzék
Thinkific
Thinkific Fizetések

A Thinkific fizetése $66,637 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $150,565-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Thinkific. Utoljára frissítve: 11/15/2025

Termékmenedzser
Median $103K
Szoftvermérnök
Median $108K

Full-Stack szoftvermérnök

Üzleti elemző
$108K

Ügyfélszolgálat
$75.4K
Marketing műveletvezető
$73K
Terméktervező
$139K
Toborzó
$66.6K
Szoftvermérnöki vezető
$151K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Thinkific cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Thinkific cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $150,565 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Thinkific cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $105,321.

