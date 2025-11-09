Cégjegyzék
The Trade Desk
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Szoftvermérnök Szint

Senior Software Engineer

Szintek a cégnél: The Trade Desk

Szintek összehasonlítása
  1. Software Engineer I
  2. Software Engineer II
  3. Senior Software Engineer
    4. Mutasd 6 További szintek
Átlag Éves Teljes kompenzáció
CA$232,767
Alapfizetés
CA$178,386
Részvényopció ()
CA$147,255
Bónusz
CA$0
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési adatok
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a The Trade Desk cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Palo Alto Networks
  • UiPath
  • Salesforce
  • Twilio
  • Okta
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források